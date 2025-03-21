Трех провалившихся под лед рыбаков в Кронштадте выловили спасатели

Три рыбака-любителя провалились под лед в Кронштадте. Вызволять их пришлось спасателям.

Спасатели Санкт-Петербурга во время мониторинга обнаружили группу рыбаков на льду вблизи Кронштадта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Около двадцати любителей зимней рыбалки оказались на льдинах в опасной близости от кромки воды (100-300 метров). После предупреждения об опасности весеннего льда, озвученного сотрудниками МЧС, рыбаки самостоятельно направились в сторону берега.

По пути назад трое из них провалились в полыньи, но были оперативно спасены сотрудниками ведомства. По их словам, им была не нужна медицинская помощь.

МЧС Петербурга предупреждает о смертельной опасности для жизни в случае выхода на лед весной, когда его толщина начинает быстро уменьшаться. Ведомство рекомендует воздержаться от необдуманных поступков.