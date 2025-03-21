Авито Авто: покупатели предпочитают получать информацию об автомобилях в онлайне

Актуальными тенденциями на авторынке поделились на пресс-завтраке эксперты Авито Авто. Привыкание к «китайцам», выбор между новыми и с пробегом, уход от телефонных звонков в чаты для поиска, выбора и покупки — дилерам придется учитывать эти тренды, считают эксперты платформы.

Одна из тенденций такова: покупатель, изначально нацеленный на покупку нового авто, в процессе поиска рассматривает как варианты с пробегом, так и другие модели новых автомобилей. Например, новый HAVAL Jolion конкурирует с Hyundai Solaris, Toyota RAV4 и Ford Focus с пробегом, а также с новыми LADA Vesta и Omoda C5. А вместе Chery Tiggo 7 Pro Max потенциальные покупатели изучают информацию о Toyota Land Cruiser Prado, SsangYong Actyonс пробегом и новыми Geely Okavango, Exeed TXL и HAVAL Jolion.

Что с ценами

Артем Соколов, руководитель группы аналитики данных Авито Авто поделился, что средняя цена на автомобиль в феврале текущего года в Петербурге составила 2 млн. рублей, что оказалось на 15% меньше, чем в феврале 2024 года. На мероприятии прозвучала мысль, что сейчас предложение значительно превышает спрос, однако Роман Ахременко, руководитель по работе с ключевыми клиентами Авито Авто парировал, что машин, которые не продались в прошлом году все меньше, они продаются сейчас.

Механика подбора

В фокусе обсуждения на пресс-завтраке оказалась тема нового подхода пользователей к поиску и выбору авто, причем неважно, новая это машина или с пробегом. Так называемых традиционных любителей комфорта осталось около трети среди покупателей — те, кому проще набрать номер, а затем еще обязательно нужно потрогать руками и посидеть в автомобиле, приехав в автосалон к дилеру.

Две трети эксперты Авито Авто отнесли либо к молодым новичкам, впервые покупающими авто, либо к любителям немного иного комфорта — без звонков, хождений по салонам и личных коммуникаций. Свести к минимум личное общение сегодня позволяют цифровые продукты на платформах.

«Мы на платформе видим, что более 70% первых касаний происходит в чатах — не через звонки. Эти люди проделывают большой объем работы, прежде чем приобрести автомобиль, изучая специализированные сайты, ютуб-каналы и чаты, читая статьи. Им нужен максимально полный сервис в онлайне, то есть они готовы использовать онлайн платформу от момента поиска до момента сделки. И в дилерском сегменте традиционных любителей комфорта становится все меньше и меньше», — считает Камран Гусейнов, руководитель по работе с ключевыми клиентами Авито Авто.

Он рассказал журналистам, что в Авито Авто видят эту тенденцию и готовы предложить соответствующие продукты, например, платформу Селект. Этот сервис позволяет пользователю получить фиксированную стоимость на автомобиль от проверенного партнера, Автотеку, диагностическую карту и помощь в подборе автомобиля. Более 100 дилеров уже предлагают этот опыт пользователю. А еще разработчики платформы предлагают ознакомиться Журналом Авито Авто. И опытные автолюбители, и новички найдут в этом онлайн медиа лайфхаки, истории брендов, обзоры рынка и нововведений в ПДД.