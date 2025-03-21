Минкультуры озвучило планы по модернизации свыше 100 театров и 250 музеев к 2030 году

Минкультуры РФ собирается модернизировать более чем 100 театров и 250 музеев. Срок исполнения — 2030 год.

Российское Министерство культуры объявило о масштабной программе модернизации культурной инфраструктуры. До 2030 года планируется обновить более 100 региональных и муниципальных театров и более 250 музеев, пишет ТАСС.

В текущем году реновация затронет 10 театров и более 28 музеев. Статс-секретарь — заместитель министра культуры Жанна Алексеева подчеркнула, что целью программы является сохранение и развитие национального культурного наследия, повышение доступности культуры для широкой аудитории и укрепление культурного потенциала регионов.

Программа модернизации включает в себя создание комфортных условий и безбарьерной среды для посетителей. Объявление о программе прозвучало на конференции, посвященной развитию городов России, в рамках которой также обсуждался общенациональный конкурс «Культурная столица года».