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Росгвардия обеспечит порядок на матче «Зенита» и клубом Белоруссии на «Газпром Арене»

Даниил Александров
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Фото: Baltphoto

Сотрудники Росгвардии обеспечат общественный порядок и безопасность во время товарищеского матча между футбольным клубом «Зенит» и титулованным клубом Белоруссии в районе стадиона «Газпром Арена»

Около 300 сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии совместно с полицией обеспечивают общественный порядок и безопасность в районе стадиона «Газпром Арена». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Именно там в 17:00 на стадионе начался товарищеский матч между футбольными клубами «Зенит» и белорусским БАТЭ.

В стартовом составе «Зенита» на поле вышли вратарь Денис Адамов, защитники Нино, Дмитрий Чистяков, Вильмар Барриос и Александр Ерохин, полузащитники Густаво Мантуан, Вендел, Ильзат Ахметов, а также нападающий Александр Соболев и форвард Педро. Команду возглавил 31-летний бразилец Дуглас Сантос.

Это пятая встреча между командами. В 2000-х годах они встречались на групповом этапе Лиги чемпионов, где петербуржцы набрали четыре очка. Позже команды встречались в рамках товарищеских матчей.

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