Игроки «Зенита» обыграли соперников из белорусского клуба БАТЭ

На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоялся матч между «Зенитом» и белорусским клубом БАТЭ. Игра завершилась уверенной победой сине-бело-голубых со счетом 5:0.

На 14-й минуте матча полузащитник Ильзат Ахметов смог воспользоваться точной передачей Александра Соболева и забить первый мяч в рамках встречи. В дальнейшем свой вклад в победу внесли бразильский полузащитник Вендел и защитник Нино.

Отметим, что на 56-й минуте матча нападающий Александр Соболев отправил в ворота соперников четвертый мяч, а затем повторил свой успех на 63-й минуте.

На данный момент у команды сине-бело-голубых 43 очка, что позволяет им удерживать третью строчку в таблице российской Премьер-лиги.