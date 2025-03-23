Экскурсию по подводной лодке петербуржцам необходимо бронировать за месяц

Жителям Санкт-Петербурга нужно бронировать билеты за месяц, чтобы попасть на экскурсию по подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол» в Кронштадте.

Выставка подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» в Санкт-Петербурге является частью экспозиции Музея Военно-Морской Славы в Кронштадте. Чтобы посетить подлодку, билеты необходимо бронировать заранее, примерно за месяц. Например, при звонке 23 марта предлагают даты на конец апреля.

Музей предлагает разные варианты входных билетов. Для самостоятельного осмотра основной экспозиции предусмотрены следующие цены: полный билет — 400 рублей, на льготный действует скидка в 50%, а для некоторых категорий посетителей вход бесплатный.

Есть отдельные тарифы для посещения экспозиции подводной лодки К-3 с аудиосопровождением. По основному тарифу полный билет стоит тысячу рублей, по дополнительному — 1,5 тысячи рублей. Льготный билет — 500 или 750 рублей, а отдельным категориям граждан за вход платить не придется.

Для семей предусмотрены специальные тарифы. Например, семейный билет на трех человек (супруги и один ребенок до 18 лет) в будние дни стоит 1,75 тысячи рублей, а в выходные и праздничные дни — 2,6 тысячи рублей. Для семей с детьми до 7 лет действуют дополнительные скидки.