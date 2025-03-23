Спасатели обнаружили труп мужчины в реке Луга

Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленинградской области получили сообщение о найденных личных вещах мужчины 23 марта. Их обнаружили на берегу реки Луга в деревне Большой Луцк.

После этого специалисты из поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург прибыли на место инцидента и провели поиски в реке. В результате им удалось обнаружили тело мужчины.

Позже спасатели передали труп в руки сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

В ведомстве добавили, что соблюдение правил безопасного поведения на льду может спасти жизнь и здоровье человека.