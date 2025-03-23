Экс-тренер «Зенита» не сможет приехать на юбилей клуба из-за опасений за свою жизнь

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела сообщил, что не сможет приехать в Санкт-Петербург на празднование столетия клуба из-за опасений за свою безопасность. Тренер считает, что его поездка может вызвать негативную реакцию у жителей Чехии.

По его словам, приезд в Россию будет крайне сложно организовать. Петржела подчеркнул, что за подобный визит в Чехии его могли бы просто убить.

Однако он подчеркнул, что очень хотел бы посетить страну, поскольку любит русских людей. Тренер также упомянул, что у него много друзей в Санкт-Петербурге и его сильно огорчает, что он не сможет присутствовать на праздновании юбилея клуба, сообщает РИА Новости.

Отметим, что в мае клуб-сине-бело-голубых отметит свое столетие.

Напомним, что Властимил Петржела руководил петербургским клубом с 2003 по 2006 год. Под его началом команда стала серебряным призером чемпионата России в 2003 году.