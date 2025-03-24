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В России пресекли попытку контрабанды краснокнижного женьшеня

Виктория Марущенко
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Фото: Baltphoto

Сотрудники Уссурийской таможни пресекли попытку незаконного вывоза корня женьшеня, занесенного в Красную книгу России. Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы, контрабандист пытался перевезти редкое растение через границу, спрятав его в нижнем белье.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» инцидент произошел на пункте пропуска «Полтавка», где 57-летний иностранный гражданин направлялся в Китай. Поведение мужчины вызвало подозрения у таможенников – он заметно нервничал при прохождении контроля. В ходе досмотра под одеждой нарушителя были обнаружены два свертка, в которых находилось 100 высушенных корней женьшеня общим весом 530 граммов.

Проведенная экспертиза установила, что изъятое растение является женьшенем настоящим (Panax ginseng) семейства Аралиевые. Этот вид не только включен в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Приморского края, но и охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

По факту контрабанды особо ценных природных ресурсов возбуждено уголовное дело. В соответствии с законодательством РФ, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет либо штраф в размере до 1 миллиона рублей.

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