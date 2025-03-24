Бордюрный камень в Петербурге планируют занизить на 120 адресах

В Санкт-Петербурге рассказали о плане по организации безопасного движения на дорогах города в 2025 году.

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков своем Telegram-канале написал, что с ростом числа автомобилей и пешеходов ежегодно выделяются бюджетные средства на модернизацию инфраструктуры.

В текущем году запланирована масштабная программа улучшений: обновление светофоров на 37 перекрестках, обустройство 60 новых пешеходных переходов, установка искусственных неровностей в 13 районах города.

Также планируется установить 8 новых и отремонтировать 38 имеющихся светофоров, обустроить 60 нерегулируемых перекрестков, обновить свыше 680 тысяч квадратных метров дорожной разметки, установить 100 сигнальных светофоров перед нерегулируемыми перекрестками и установить на светофорах 90 устройств звукового сопровождения.

Особое внимание уделяется повышению доступности городской среды для маломобильных граждан. В рамках программы планируется занизить бордюрный камень по 120 адресам.

Приоритетными объектами модернизации являются перекрестки, расположенные вблизи социально значимых объектов: детских садов, школ, медицинских учреждений. Формирование адресной программы осуществляется с учетом пожеланий горожан, заключил Поляков.