Напавшего с отверткой на знакомого задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 48-летнего рецидивиста, подозреваемого в нанесении тяжкого телесного повреждения отверткой своему знакомому.

Инцидент произошел 21 марта около десяти вечера на Тележной улице, сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Наряд Росгвардии отреагировал на сообщение очевидцев о драке с пострадавшим.

На месте происшествия был обнаружен 42-летний мужчина с колотой раной шеи, полученной в результате нападения. Злоумышленник, ранее неоднократно судимый за различные тяжкие преступления, включая угрозу убийством, незаконное хранение наркотиков, побои и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, был задержан. Установлено, что нападавший — безработный местный житель.

По предварительным данным, конфликт возник из-за словесной перепалки между знакомыми мужчинами возле дома, где проживал пострадавший, житель Мурманской области. В качестве орудия преступления использовалась отвертка, изъятая у задержанного. Пострадавший с тяжелым ранением госпитализирован. Задержанный доставлен в одно из отделений полиции.