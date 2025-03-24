ИИ поможет с реставрацией Панно Зубовского флигеля Екатерининского дворца

Утраченные во время войны декоративные панно Зубовского флигеля Екатерининского дворца обретут новую жизнь благодаря инновационному подходу — реставрации с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Более пятидесяти студентов из ведущих столичных и петербургских вузов принимают участие в проекте, организованном «Друзьями Петербурга» при поддержке «Газпрома» и Yandex Cloud, пишет ТАСС.

Цель амбициозной инициативы — воссоздание почти ста панно, украшавших когда-то туалетную комнату императрицы Екатерины II.

Изначально флигель насчитывал более сотни живописных полотен, но пожар Великой Отечественной войны уничтожил большую часть из них, сохранив лишь десяток. Теперь, благодаря использованию нейросетей и архивных материалов, утраченные элементы декора будут реконструированы.

Двухмесячная программа обучения позволит студентам не только освоить работу с искусственным интеллектом и генеративными моделями, но и углубиться в историю объекта, создав подробные описания для последующей генерации визуальных образов панно.

Специалисты подчеркивают растущую роль искусственного интеллекта в решении задач культурно-исторической значимости, позволяя восстанавливать утраченное художественное наследие.

Результатом совместной работы студентов, экспертов музея-заповедника «Царское Село» и специалистов Yandex Cloud станет выставка реконструированных панно на ежегодном фестивале «Друзья Петербурга» осенью текущего года.