Эксперт Пониделко рассказал о развитии рынка труда в России

В Петербурге продолжает работу ежегодный Форум труда.

Накануне мероприятия председатель комитета по труду и занятости населения Василий Пониделко ответил на вопросы издания «Вечерний Санкт-Петербург» о текущей ситуации на рынке труда.

По словам Пониделко, Петербургу удается сохранять трудовые ресурсы благодаря ряду факторов. В 2023 году наблюдался активный рост спроса на персонал, который в настоящее время замедлился. На портале «Работа России» размещено 49 тысяч вакансий от петербургских работодателей, что превышает показатели 2022 года (около 30 тысяч предложений), но на 8% меньше, чем в прошлом году.

Наибольшее количество вакансий зафиксировано в производстве, легкой промышленности, здравоохранении, образовании и науке, строительстве и общепите. При этом отмечается сокращение числа вакансий в большинстве производственных секторов (на 15-25%), за исключением пищевой и легкой промышленности. В транспортной сфере количество предложений сократилось более чем вдвое. Рост вакансий наблюдается в пищевой промышленности, здравоохранении, образовании, сфере спорта и красоты, торговле и ЖКХ.

Пониделко отметил, что одним из ключевых факторов стало увеличение заработных плат в среднем на 17,5% за 2024 год. В транспортной сфере зарплатные предложения выросли на 27,3%, что привело к сокращению вакансий на 50%, а в ЖКХ рост зарплат на 22,2% сопровождался уменьшением числа вакансий на 63%.

Наибольший рост зарплатных предложений зафиксирован в IT-секторе (22%), химической и нефтехимической промышленности (47,6%), консалтинге (28,5%), пищевой промышленности (23,2%) и общепите (24,6%). По сравнению с мартом 2024 года средняя предлагаемая зарплата в марте 2025 года выросла на 19%, особенно в финансах, машиностроении, электроэнергетике и добывающей промышленности.

Эксперт подчеркнул, что дефицит квалифицированных кадров требует комплексного подхода. Помимо повышения зарплат, работодатели расширяют социальные пакеты, внедряют гибкий график и активнее работают с учебными заведениями. Особое внимание уделяется программам переобучения и повышения квалификации, которые реализуются как предприятиями самостоятельно, так и при государственной поддержке. В рамках нацпроекта «Демография» с 2019 года обучение прошли более 40 тысяч человек, а ежегодно на предприятиях повышают квалификацию не менее 2 тысяч сотрудников.

Пониделко рассказал, что центры занятости внедряют отраслевой подход, закрепляя за предприятиями кадровых консультантов, которые организуют профтуры, гарантированные собеседования и дни карьеры в учебных заведениях.

В Петербурге достигнут самый высокий в стране показатель трудоустройства людей с инвалидностью — 37% (43 тысячи человек из 117 тысяч трудоспособных). Этот результат достигнут благодаря социальным мастерским, оплачиваемым стажировкам, специализированным программам обучения и бюджетным субсидиям работодателям. С ноября 2024 года организации с численностью 35-100 человек обязаны выделять 2% рабочих мест для людей с инвалидностью.

Для поколения Z реализуются программы временной занятости подростков (в 2024 году — 13 тысяч участников), дни карьеры в вузах и колледжах (3,5 тысячи участников), конкурсы профессионального мастерства и проект #ЖиваяКарьера с психологической поддержкой. Ежегодно проводятся Молодежный карьерный форум (5 тысяч участников) и профориентационный форум «Компетенции будущего».

В 2024 году 8,5 тысячи петербуржцев старшего возраста нашли работу при содействии Службы занятости. Проект «Серебряный возраст. Трудоустройство» помогает людям старше 55 лет получить новую специальность и работу, предлагая психологическую поддержку и карьерное консультирование.

18 апреля состоится региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства с 5 тысячами вакансий. В 2024 году проведено 75 подобных мероприятий, которые посещают десятки тысяч человек. Ярмарка в КЦ «Коломяжский» предложит консультации психологов, мастер-классы и семинары по навыкам трудоустройства.

Для ветеранов СВО организовано партнерство с фондом «Защитники Отечества», включающее помощь в поиске работы, переобучении и психологическую поддержку. Особое внимание уделяется тяжелораненым бойцам, для которых разрабатываются индивидуальные траектории трудоустройства.