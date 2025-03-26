В четверг улицы Петербурга окутает туман

Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в четверг. Из-за тумана на улицах Санкт-Петербурга ухудшится видимость и повысится риск ДТП.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу предупреждает жителей и гостей Северной столицы об ухудшении погодных условий. В четверг, 27 марта, на территории города ожидается туман.

Спасатели отмечают, что туман ухудшает видимость, затрудняет движение транспорта и повышает риск ДТП.

В таких погодных условиях водителям рекомендуется снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения. Также стоит по возможности избегать лишних перестроений, обгонов и опережений. На скользкой дороге важно не применять резкое торможение, добавили в МЧС.

По словам специалистов, в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге, поэтому водителям следует быть особенно внимательными, проезжая вблизи образовательных учреждений.