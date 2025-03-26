В конце марта трамваи № 6 и № 40 поменяют свой маршрут

Из-за проведения праздничных мероприятий в Соборной Мечети Санкт-Петербурга 30 марта с 07:00 до 10:00 будет временно прекращено трамвайное движение по Кронверкскому проспекту. В этот период маршруты трамваев № 6 и № 40 будут следовать по измененным схемам.

Трамвай № 6 будет курсировать от конечной станции «улица Кораблестроителей» по Наличной улице, Малому проспекту В.О., Гаванской улице, Среднему проспекту В.О., 1-й и Кадетской линиям В.О., затем через Тучков мост и проспект Добролюбова до конечной станции «проспекта Добролюбова». Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Трамвай № 40 будет работать по двум маршрутам. Первый следует от остановки «Тихорецкий проспект» до остановки «площадь Ленина», через Политехническую улицу, 2-й Муринский проспект и проспект Энгельса. Обратно он движется по аналогичному пути, но с некоторыми изменениями на отрезке от Гренадерской улицы до Лесного проспекта.

Второй маршрут трамвая № 40 будет следовать от «ул. Кораблестроителей» по Наличной улице, Малому проспекту В.О., Гаванской улице, Среднему проспекту В.О., 22-й и 23-й линиям В.О., а затем по Косой линии до конечной станции «Детская улица».