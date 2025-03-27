Петербуржцы раскрыли свои дачные бюджеты и планы на сезон — Авито

Около 25% петербуржцев планируют потратить на семена и рассаду от 5 до 10 тысяч рублей. При этом большинство старается уложиться в 5 тысяч рублей, а каждый пятый ограничивает бюджет 2 тысячами, выяснили аналитики Авито. Только 19% респондентов готовы вложить в подготовку к сезону больше 10 тысяч рублей.

Сроки начала подготовки у горожан различаются: 22% начинают закупаться в феврале, столько же – в марте, а 12% приступают к покупкам уже в январе. Каждый пятый откладывает приобретение всего необходимого на апрель-май.

В топе предпочтений у горожан зелень, которую собираются посадить 76% опрошенных, а также овощи, которые выбрали 74% респондентов, за ними следуют корнеплоды (52%), цветы (50%) и ягоды (39%). Примечательно, что женщины чаще выбирают овощи и цветы, а мужчины – специи, орехи и даже цитрусовые.

Теплицы для выращивания урожая используют 70% опрошенных дачников. Немногим меньше — 65% — предпочитают открытые грядки. Реже встречаются клумбы, их выбирают 32% респондентов и горшки, которые симпатичны 20% участников опроса. 4% опрошенных применяют умные системы полива, причем такие технологии популярнее среди мужчин.

Помимо семян и рассады, петербуржцы приобретают удобрения, садовый инвентарь, защитную экипировку и даже спецтехнику. Отмечается, что дача есть у 56% жителей города, и 77% из них активно занимаются огородничеством, сообщили аналитика Авито.