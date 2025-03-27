Прокуратура нашла нарушения при ремонте Таврического дворца

В Санкт-Петербурге работники прокуратуры выявили нарушения при проведении строительных работ на объекте культурного наследия.

Прокуратура Центрального района Северной столицы проверила соблюдения законодательства при организации строительно-монтажных работ. Специалисты выяснили, что СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства» не добавил в аукционную документацию требование о наличии лицензии на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия на территории Таврического дворца.

Кроме того, подрядчик приступил к работам без согласования проектной документации с КГИОП. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Также ведомство возбудило дело об административном правонарушении за несоблюдение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Также ведомство направило руководителю учреждения представление с требованием устранить допущенные нарушения законодательства.