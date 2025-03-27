Спасатели обнаружили 20 рыбаков на льду в акватории Финского залива

На льду Финского залива сотрудники СЧС зафиксировали больше 20 человек. Их предупредили об опасности нахождения на льду.

Спасатели организовали профилактический рейд на территории Финского залива в поселке Репино. В ходе мероприятия специалисты провели разъяснительные беседы с местными жителями и гостями города, предупредив их об опасности нахождения на льду.

В состав межведомственной комиссии вошли представители пожарно-спасательного отряда, поисково-спасательной службы, МЧС и администрации Курортного района.

Во время рейда спасатели обнаружили на льду свыше 20 рыбаков. Также в руки специалистов попали около 10 горожан на прибрежной территории, в том числе 6 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Специалисты предупредили горожан о рисках, связанных с изменением состояния льда из-за повышения температуры. А также призвали граждан не выходить на лед.