Прокуратура проведет проверку обстоятельств переворота аэролодки на Финском заливе

Судно на воздушной подушке опрокинулось в районе Невской губы. Спасатели эвакуировали пассажиров на берег.
Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры приступили к проверке происшествия с судном на воздушной подушке в Финском заливе.
По предварительным данным, 27 марта судно на воздушной подушке опрокинулось в акватории Невской губы в Санкт-Петербурге. Спасательные службы эвакуировали пассажиров на берег, а само плавсредство не получило повреждений, рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности водного транспорта.