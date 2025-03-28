В Василеостровском районе Петербурга нашли боеприпас времен ВОВ

Обнаруженный в Василеостровском районе Санкт-Петербурга боеприпас времен Великой Отечественной войны (ВОВ) вывезен для уничтожения на полигоне.

В четверг, утром 28 марта в дежурную часть Росгвардии поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета на территории одного из промышленных предприятий Василеостровского района города.

Предмет, найденный в ходе благоустройства территории, внешне напоминал боеприпас, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На место происшествия незамедлительно выехала группа разминирования ОМОН «Бастион».

Специалисты-взрывотехники Росгвардии провели тщательный осмотр обнаруженного предмета. В результате экспертизы было установлено, что найденный объект является артиллерийским снарядом калибра 152 миллиметра, относящимся ко времени ВОВ. Снаряд находился в состоянии сильной коррозии. Его вывезли для утилизации на полигон.