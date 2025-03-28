Петербург вошел в тройку лидеров по пользователям ЗОЖ-приложений

Петербург занимает вторую позицию в рейтинге российских городов по использованию мобильных приложений для здорового образа жизни, согласно совместному исследованию цифровой экосистемы МТС и компании «Эвотор». Анализ пользовательской активности в фитнес-центрах и специализированных цифровых сервисах показал, что 38% петербуржцев регулярно используют фитнес-трекеры или приложения для занятий спортом на открытом воздухе.

Краснодар возглавил рейтинг с показателем 40% активных пользователей, тогда как Москва заняла третье место с 37%. Общероссийская статистика свидетельствует о росте интереса к ЗОЖ-приложениям: количество сессий в сервисах для тренировок и мониторинга здоровья увеличилось на 10% по сравнению с февралем 2024 года. При этом каждый третий житель страны посещает спортзал или тренируется на улице минимум дважды в неделю.

Финансовые показатели фитнес-индустрии демонстрируют устойчивый рост: оборот от продажи абонементов вырос на 6% в денежном выражении при увеличении количества проданных клубных карт на 4%. Среднероссийская стоимость абонемента составила 5163 рубля, что на 1% превышает показатели предыдущего периода. В Петербурге при сохранении средней цены на уровне 7100 рублей зафиксирован рекордный 10-процентный рост продаж как в количественном, так и в денежном выражении.

В ходе исследования МТС Геоэффект оценил регулярность и длительность сессий 33,1 млн пользователей в более чем 100 спортивных приложениях (беговые трекеры, фитнес-программы, workout-таймеры и другое) по всей России. Для исследования

среднего чека и продаж использовались данные 6000 касс «Эвотор» в спортивных организациях в феврале 2025 и 2024 годов.