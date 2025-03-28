В Петербурге нотариус сорвал мошенническую сделку купли-продажи квартиры

Нотариус в Санкт-Петербурге не стала оформлять сделку купли-продажи квартиры, тем самым предотвратив мошенническую схему.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину, обвиняемого в попытке мошенничества, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Следствие считает, что обвиняемый и его сообщники планировали завладеть квартирой стоимостью свыше 8 млн рублей, используя поддельную доверенность.

Мужчина, представившись продавцом, и предполагаемый покупатель обратились к нотариусу для оформления сделки купли-продажи. Однако женщина распознала подделку и отказалась регистрировать договор. Таким образом, преступный план был сорван.

Известно, что 26 марта мошеннику предъявили обвинение, и он не возражал против ареста. Покупатель, которому обещали 60 тысяч рублей за подпись, признался, что не понимал сути документа. Срок действия меры пресечения закончится 25 мая 2025 года.