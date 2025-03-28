В преддверии Дня Победы в петербургском ЭВК ГЭТ проведут праздничную экскурсию

Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ в Санкт-Петербурге проведет праздничные экскурсии, посвященные Дню Победы.

Как сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс», 8 мая, с 18:00 до 23:00 состоится серия экскурсий «Давайте скажем что-то о Победе…», посвященная истории ленинградского трамвая в годы блокады Ленинграда.

Участники смогут осмотреть исторические трамваи МС, МСП, ЛМ-33, ГМу, узнать о жизни и работе трамвайщиков в осажденном городе. Экскурсии, длительность которых составит30-40 минут, начнутся у памятника вагону «Бреш», откуда гостей доставит блокадный трамвай МС-4 1931 года выпуска.

В программе также будут полевая кухня, музыкальная программа, а также различные мастер-классы. В «Горэлектротрансе» приглашают всех желающих почтить память героев и узнать больше об истории Великой Победы.