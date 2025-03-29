Новая схема мошенничества с лимитом на животных появилась в России

Мошенники придумали новый способ обмана россиян — через опрос про количество домашних животных. В случае если их больше, чем некая норма, то в ход идут угрозы об изъятии питомцев.

О новой схеме мошенничества рассказала пресс-служба Роскачества. Суть ее в следующем: злоумышленники, представляясь сотрудниками жилищной инспекции, обзванивают граждан и, выяснив количество питомцев, угрожают изъятием под предлогом превышения несуществующего лимита.

Для убедительности мошенники ссылаются на фейковые «новые правила» на «Госуслугах», являющиеся фишинговыми страницами для кражи данных.

Чаще всего аферисты требуют немедленный перевод денег за «разрешение» на содержание животных.

Специалисты Роскачества предупреждают: никаких сборов за превышение несуществующей нормы не существует. При подобных звонках следует немедленно прекратить разговор и обратиться в полицию.