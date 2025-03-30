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В воскресенье пассажиры четырех рейсов улетят из Пулково с опозданием

Даниил Александров
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Фото: Baltphoto

Утром в воскресенье пассажиры пяти рейсов столкнулись с отменой вылета из аэропорта Пулково. Кроме того, время вылета четырех самолетов из Санкт-Петербурга задержали.

Борт UJ 162 авиакомпании AlMasria Universal Airlines в Шарм-эль-Шейх, запланированный на 3:20, вылетел только в 10:50. Также в рейс UJ 728 курортный египетский город был перенесен с 8:35 на 10:50.

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс WZ 711 в Калугу, который должен был отправиться в 6:50, взлетел с опозданием в 9:00. Также задержался вылет рейса FV 6341 «Аэрофлота» в Мурманск – вместо 08:25 самолет отправился в 9:40.

Помимо задержек, пять рейсов были полностью отменены. Среди них – рейс UJ 728A в Шарм-эль-Шейх, который должен был вылететь в 1:45. Рейс FV 6065 авиакомпании «Аэрофлот», который должен был отправиться в Махачкалу в 11:05, отменен. Также не состоится вылет рейса FV 6413 в Уфу, запланированный на 16:40.

Кроме того, отменен рейс SU 788 в Анталью, вылет которого был запланирован на 17:05. Вечером также не улетит рейса U6 2641 «Уральских авиалиний» в Худжанд.

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