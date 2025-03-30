Автовладельцев будут проверять не только на трезвость, но и на внешний вид

В последнее время среди автомобилистов активно распространяется информация о новых методах выявления нетрезвых водителей, применяемых сотрудниками ГАИ. Речь идет о дополнительном внимании к водителям, одетым не по сезону в холодное время года.

Как поясняют эксперты, инспекторы действительно обращают внимание на несоответствие одежды водителя погодным условиям, поскольку это может свидетельствовать об алкогольном опьянении. Дело в том, что алкоголь вызывает расширение сосудов, создавая временное ощущение тепла, из-за чего нетрезвые люди часто снимают верхнюю одежду даже в мороз.

Как пишет «ФедералПресс» важно подчеркнуть, что само по себе отсутствие теплой одежды не является основанием для лишения прав. Однако это служит для инспекторов поводом для проведения дополнительных проверок. Решающим фактором остаются результаты медицинского освидетельствования — только подтвержденное состояние опьянения может повлечь за собой наказание. В случае отказа от прохождения освидетельствования водитель автоматически приравнивается к управляющему транспортным средством в нетрезвом виде, что влечет за собой лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Специалисты отмечают, что подобные меры являются частью усиленного контроля за нетрезвыми водителями, который активно проводит Госавтоинспекция. При этом они подчеркивают, что главным критерием остается именно доказанное состояние опьянения, а не внешний вид или поведение водителя.