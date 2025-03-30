В Петербурге объявлен конкурс на строительство двухуровневой развязки

В воскресенье, 30 марта, дирекция транспортного строительства Санкт-Петербурга разместила на сайте госзакупок заявку на поиск подрядчика для возведения важного инфраструктурного объекта — двухуровневой развязки в районе Пороховской улицы.

Как сообщает «Форпост» проект включает комплекс работ: строительство самой развязки, обустройство участка Пороховской улицы протяженностью около 1 км, работы на прилегающих территориях (Себежский переулок и Идрицкая улица), а также сооружение 100-метрового путепровода через железнодорожные пути. Особое внимание в техническом задании уделено разработке полного комплекта рабочей документации.

Начальная стоимость контракта установлена на уровне 4,7 миллиарда рублей, что подчеркивает масштабность проекта. Потенциальные подрядчики могут подавать заявки до 15 апреля. Согласно условиям, все строительные работы должны быть завершены к 3 ноября 2027 года. Реализация этого проекта призвана значительно улучшить транспортную ситуацию в одном из ключевых районов города, обеспечив более комфортное и безопасное движение на оживленном участке Пулковского шоссе.