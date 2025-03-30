ФК «Зенит» назвал стартовый состав перед матчем с «Рубином»

В воскресенье,30 марта, в рамках матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин».

Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге. Игра начнется в 19:30 по московскому времени, а судить встречу будет арбитр Павел Кукуян из Сочи.

В стартовый состав сине-бело-голубых вошли защитники Дуглас Сантос, Страхинья Эракович, Нино, полузащитники: Барриос, Вендел, Мантуан. В нападении будут играть Луис Энрике, Александр Соболев, Максим Глушенков, Педро. Ворота петербургского клуба будет защищать Евгений Латышонок.

Отметим, что в прошлом туре «Зенит» проиграл московскому «Спартаку» со счетом 1:2, тогда как «Рубин» одержал победу над «Пари НН» со счетом 1:0. В турнирной таблице петербуржцы занимают третье место с 43 очками после 21 матча, а их соперники расположились на седьмой строчке с 32 очками.

Также стоит напомнить, что безопасность во время матча будет обеспечивать около 300 сотрудников Росгвардии совместно с полицейскими.