Водителей предупредили о перекрытии одной полосы на КАД

На внешнем кольце КАД закроют четвертую полосу движения, а на других ограничат скорость до 50 километров в час.

С 31 марта по 3 апреля на участке внешнего кольца КАД (с 30-го по 33-й километр) будет закрыта одна полоса движения из-за уборки разделительной полосы. Участок находится между транспортной развязкой на пересечении с Пискаревским проспектом и транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург — Матокса.

Также на время работ четвертая полоса будет полностью закрыта для транспорта, а на оставшихся скорость ограничат до 50 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Представители организации добавили, что работы на участке будут проводиться круглосуточно в две смены. Для обеспечения безопасности на месте установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию. Информация об изменениях в движении будет отображаться на электронных табло вдоль трассы.

Также на время уборки водителям порекомендовали заранее планировать маршрут и соблюдать установленные ограничения.