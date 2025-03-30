Свыше 300 тысяч мусульман совершили праздничный намаз в Петербурге

В воскресенье, 30 марта, мусульмане в Санкт-Петербурге отметили исламский праздник Ураза-байрам.

Традиционный праздничный намаз объединил в Петербурге свыше 300 тысяч верующих мусульман. Около 150 тысяч человек пришли к Соборной мечети у станции метро «Горьковская». Из-за большого количества верующих многие мусульмане молились не только внутри мечети, но и на прилегающих улицах. Например, в Александровском парке люди расстилали коврики прямо на газонах.

Еще одним крупным местом сбора стала мечеть имени Жафяр-Хазрата Пончаева, где молитву совершили около 130 тысяч человек. На Сенной улице собралось примерно 30 тысяч мусульман, а в Красном Селе и на улице Беринга — до 5 тысяч и больше 2 тысяч верующих соответственно, сообщает Мойка78.

В связи с массовым скоплением людей в районе Соборной мечети были временно перекрыты дороги. Отметим, что в 2023 году Ураза-байрам в Петербурге отметили свыше 360 тысяч мусульман.