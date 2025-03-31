Полицейские нашли свыше 150 мигрантов среди курьеров в Петербурге

Сотрудники полиции обнаружили больше 150 мигрантов с нарушениями миграционного законодательства в пунктах выдачи заказов в Санкт-Петербурге.

Основное внимание правоохранителей было сосредоточено на правовом статусе курьеров. Большинство из них оказались мигрантами.

В рамках профилактики нарушений в сфере доставки полицейские провели серию точечных проверок в дарксторах — специализированных пунктах выдачи товаров, предназначенных исключительно для курьеров.

Сотрудники экономической полиции проверили больше 30 подобных точек, принадлежащих трем крупным службам доставки. При этом работа пунктов не останавливалась — проверки затронули только курьеров, нарушавших миграционное законодательство.

Всего в ходе рейда правоохранители обнаружили свыше 150 мигрантов. Почти у каждого третьего отсутствовали законные основания для пребывания в России. Нарушителей доставили в отделы для оформления административных материалов и решения вопроса о депортации.

Для самих служб доставки подобные рейды означают в основном репутационные риски, поскольку курьеры обычно работают через агрегаторы, а их правовой статус зависит от аутстаффинговых компаний. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Полученные данные помогут полицейским в дальнейшей работе по выявлению организаций, способствующих нелегальной миграции, а также их связей с крупными игроками рынка курьерской доставки товаров.