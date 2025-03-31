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Ребенок пострадал при пожаре в квартире на улице Корнея Чуковского

Даниил Александров
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Фото: Baltphoto

Сотрудники МЧС потушили горящий балкон квартиры на улице Корнея Чуковского. Однако при возгорании пострадал ребенок.

В Красногвардейском районе Северной столицы произошел пожар 31 марта. О возгорании в однокомнатной квартире на улице Корнея Чуковского стало известно в 16:57. Огонь охватил балкон, площадь горения составила четыре квадратных метра.

Сотрудники МЧС прибыли на место пожара и в 17:27 ликвидировали возгорание на балконе.

В результате пожара пострадал ребенок. Его госпитализировали в одно из медицинских учреждений Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Для тушения пожара были привлечены четыре единицы спецтехники и 18 спасателей.

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