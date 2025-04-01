Матч легенд с участием Аршавина и Кержакова пройдет в Петербурге в конце мая

В день рождения футбольного клуба «Зенит», 25 мая, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» состоится Матч Легенд при поддержке Winline с участием Андрея Аршавина и Александра Кержакова.

Это станет одним из главных мероприятий в рамках празднования столетия клуба, которое состоится весной 2025 года, сообщает пресс-служба ФК «Зенит».

На поле выйдут кумиры миллионов, звезды «Зенита» разных поколений. Болельщики вновь увидят виртуозную игру Данни, молниеносные забеги Доменико Кришито, надежную игру в защите Нико Ломбертса, незабываемые передачи Андрея Аршавина и мощные удары Александра Кержакова.

К ним присоединятся и другие легендарные игроки, имена которых будут объявлены позднее. Организаторы обещают незабываемый футбольный праздник с участием настоящих звезд сине-бело-голубых.

Матч Легенд станет настоящим подарком для всех поклонников «Зенита» и любителей футбола. Важно отметить, что для посещения матча карта болельщика не требуется.