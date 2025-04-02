В Петербурге ликвидировали свалку после вмешательства прокуратуры

Только после вмешательства прокуратуры Петродворцового района Санкт-Петербурга в городе была ликвидирована несанкционированная свалка.

В результате проверки, соблюдается ли федеральное законодательство об охране окружающей среды, была обнаружена незаконная свалка, сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Выяснилось, что обществом с ограниченной ответственностью «УК Атмосфера» без каких-либо разрешений был организован выброс различных отходов на территорию общего пользования. Среди них был строительный мусор от обрезков фанеры до деревянных паллетов. Также речь шла и о другом мусоре после строительных работ.

В связи с этим прокуратурой Петродворцового района Северной столицы в адрес руководства управляющей компании было внесено представление. После этого ООО «УК Атмосфера» ликвидировало незаконную свалку.