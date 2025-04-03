Кино и деньги

Кинопроизводство при невернувшейся посещаемости кинотеатров уходит в сериалы, которые завоевывают заметную долю рынка в качестве одной из креативных индустрий. Через 5 лет оборот в кино может составить более 700 млрд рублей.

Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило комплексное исследование развития киноиндустрии, согласно которому, к 2030 году российский рынок кино и сериалов может составить 718 млрд рублей.

«Российский рынок кино и сериалов вырос до 448 млрд рублей в 2023 году. Ожидается, что рынок вырастет до 718 млрд рублей в 2030 году при среднем темпе роста 7%», — сообщается в исследовании АСИ.

Киноиндустрия таким образом становится высокомаржинальной сферой, которая, не исключено, в будущем может конкурировать по показателям с добывающей промышленностью и производством. Дмитрий Тимуршин, руководитель региональной экспертной группы АСИ по креативным индустриям напомнил, что креативный продукт — это творчество плюс высокая добавочная стоимость.

В 2023 году в России выпущено 198 фильмов — на 82% больше, чем в 2019. При этом доля российских картин уже составиляет 65% от общего числа, а к 20230 году АСИ ожидает, что эта доля вырастет до 85%.