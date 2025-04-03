За неделю клещи покусали свыше 50 человек из Петербурга и Ленобласти

За прошедшую неделю жертвами клещей стали 50 человек из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе дети.

В течение последних семи дней в больницы Петербурга с жалобами на присасывание клещей обратились 25 человек, включая шестерых детей. Специалисты зафиксировали по одному укусу в Петродворцовом и Курортном районах Северной столицы.

На сегодняшний день в городе зафиксировано два случая заболевания клещевым боррелиозом, при этом случаев заражения клещевым энцефалитом не выявлено. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального Управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.

Параллельно эксперты из лабораторий провели исследования четырех клещей на наличие вируса энцефалита, однако все результаты оказались отрицательными. При проверке такого же количества клещей на боррелиоз был выявлен один положительный результат.

Также продолжается плановая вакцинация против клещевого энцефалита. На сегодняшний день прививки получили 4,2 тысячи человек, из которых 1,5 тысячи детей.

За аналогичный период в Ленобласти зафиксировано 25 случаев укусов клещей, включая 9 детей. Пострадавшие обращались за медицинской помощью из девяти районов области.

На данный момент не зарегистрировано ни одного случая заражения клещевым энцефалитом или боррелиозом. Лабораторные исследования не обнаружили данных заболеваний у клещей.

В рамках профилактических мероприятий против клещевого энцефалита в области уже вакцинировано 4,8 тысячи человек, в том числе 1,8 тысячи детей.