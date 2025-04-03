Жителей Петербурга предупредили о «желтом» уровне погодной опасности в пятницу

В пятницу на территории Санкт-Петербурга будет действовать «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра. Власти призывают горожан соблюдать осторожность.

В городе ожидается усиление западного и северо-западного ветра с порывами до 15–20 метров в секунду. Предупреждение будет действовать 4 апреля с 5:00 до 19:00. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

Отметим, что «желтый» уровень означает, что погодные условия могут представлять угрозу для человека.

Представители городской администрации призывают водителей и пешеходов быть внимательнее и соблюдать осторожность.