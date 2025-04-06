В РПЦ сочли высокую статистику супружеских измен результатом секса вне брака

Протоиерей Максим Первозванский, комментируя статистику о распространенности измен в браке, назвал причиной этого пропаганду сексуальных отношений вне супружеской жизни.

Он считает, что реальные цифры могут быть значительно выше заявленных 50%, поскольку многие случаи остаются скрытыми, пишет РИА Новости.

Священник подчеркивает, что измена — это не просто нарушение супружеской верности, а разрушение брака, смертный грех, сравнимый с убийством. Даже без физической связи, эмоциональная привязанность к другому человеку рассматривается как духовная измена, так как человек отдает другому время, эмоции и внимание, которые должны принадлежать супругу.

Первозванский связывает рост измен с пропагандой внебрачных сексуальных отношений в массовой культуре. В то время как государство борется с пропагандой нетрадиционных отношений, пропаганда сексуальных связей вне брака остается практически безнаказанной. Священник критикует западную тенденцию рассматривать интимные отношения как чисто физиологическую активность, лишенную эмоциональной составляющей.

По мнению протоиерея, основа для верности и здоровых семейных отношений закладывается еще до брака. Добрачные сексуальные отношения считаются Церковью блудом и приводят к «испорченности» личности, снижая ее способность к построению прочных и длительных отношений.