Доля договоров с китайскими производителями авто в Петербурге составила 76%

Китайские производители авто захватывают рынок в Петербурге — 76% договоров заключены с брендами Поднебесной.

В Санкт-Петербурге за первый квартал 2025 года было заключено 336 дилерских соглашений с автопроизводителями, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако, структура рынка претерпела значительные изменения, как свидетельствуют данные аналитиков Telegram-канала AutoRun SPb: 76% договоров заключены с китайскими брендами, а лишь 16% — с российскими.

Рост числа дилеров обусловлен преимущественно выходом на рынок новых игроков. Так, Avatr заключила соглашения с четырьмя, KGM и Rox — с двумя дилерами. Changan расширил свою сеть на два автосалона.

В то же время наблюдается сокращение числа дилерских центров у некоторых брендов. В частности, у Kaiyi количество дилеров снизилось с семи до трех, у Soueast — с семи до пяти.

Кроме того, Dongfeng и Livan потеряли часть своих дилерских точек за первый квартал.