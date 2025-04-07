Смольный ищет подрядчика для проектирования терминала ВСМ в центре города

В Смольном объявили конкурс на проектирование терминала для высокоскоростной магистрали (ВСМ) в центре Санкт-Петербурга.

На портале госзакупок был размещен конкурс на разработку проекта привокзальной площади для будущей ВСМ Москва–Санкт-Петербург. Подрядчику предстоит создать планировочную документацию с учетом плотной городской застройки в районе Лиговского проспекта.

Кроме того, на выполнение комплексных работ, включающих планировку территории, инженерные изыскания и разработку проектной документации было выделено 56 миллионов рублей. Также исполнителю необходимость органично вписать новый транспортный узел в плотную городскую застройку у главного вокзала города, сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

Во время работ подрядчику предстоит предусмотреть продление Днепропетровской улицы до улицы Черняховского, провести реконструкцию участка Лиговского проспекта, а также разработать концепцию интеграции терминала ВСМ в существующую транспортную инфраструктуру. Все работы должны быть завершены к 5 ноября 2026 года, заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 24 апреля.

Куратором проекта выступает вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков. Ранее он отмечал активное участие петербургских предприятий в создании инфраструктуры для ВСМ — от производства оборудования для квантовых коммуникаций до элементов контактной сети.

По его словам, за первые 20 лет эксплуатации новая магистраль обеспечит прирост валового регионального продукта на 2 триллиона рублей. Ожидается, что высокоскоростное железнодорожное сообщение между двумя столицами будет запущено в 2030 году.