Суд наказал женщину за регистрацию фиктивных фирм

Жительница Санкт-Петербурга получила штраф 110 тысяч рублей за регистрацию трех фиктивных фирм. Женщина согласилась стать подставным учредителем за вознаграждение в пять тысяч рублей.

Сотрудники прокуратуры Петроградского района Петербурга поддержали государственное обвинение местной жительницы за незаконное использование паспортных данных. Женщина признана виновной по статье о предоставлении личных документов для внесения ложных сведений в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

По данным суда, весной 2024 года обвиняемая откликнулась на объявление о «легком заработке». За вознаграждение в пять тысяч рублей она согласилась стать формальным учредителем и директором нескольких компаний. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Петербурга.

В апреле-мае 2024 года женщина передала свой паспорт неизвестным лицам и подписала документы для создания трех организаций: ООО «Лайфст», ООО «Стройинвест» и ООО «Линдра». Все эти фирмы были зарегистрированы на ее имя, хотя фактически она не имела к ним никакого отношения.

Суд согласился с позицией обвинения и назначил виновной наказание в виде штрафа 110 тысяч рублей.