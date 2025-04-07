За март поисковики нашли 173 пропавших человека

Волонтеры «ЛизаАлерт Питер» подвели итоги работы за первый месяц весны.

За прошедший месяц в Санкт-Петербурге и Ленинградской области поступило 255 заявок на поиск пропавших людей. Это на 58 меньше по сравнению с мартом 2024 года. Особую нагрузку создали 100 срочных выездов, когда поисковые группы приступали к работе уже через сутки после обращения.

Волонтеры организации «ЛизаАлерт Питер» опубликовали итоги своей работы за март 2025 года в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, благодаря усилиям добровольцев 173 человека были найдены живыми. Они сообщили, что 24 пропавших были обнаружены погибшими, а 23 человека остались не найденными. Поиск также привел к восстановлению связей с 17 родными пропавших, и 28 заявка в итоге осталась неподтвержденной.

Параллельно с оперативной работой организация продолжает обучать волонтеров. В марте прошли курсы для навигаторов, тренинг по водному поиску и лекция о городских методиках. Новички отрабатывали навыки на полевых учениях, а конный отряд провел практикум для сторонних всадников, готовых помогать в поисках.