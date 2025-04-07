В одной из квартир Петербурга проверили обыск ради украденного кота

В Санкт-Петербурге правоохранители добились разрешения на обыск, чтобы найти похищенного мэйн-куна.

В начале апреля один из следователей обратился в Выборгский районный суд Петербурга с необычным ходатайством – разрешить обыск в квартире по уголовному делу о краже. Особенность дела в том, что похищенным «имуществом» оказался роскошный мэйн-кун черно-мраморного окраса по кличке Барбосса.

Следствие представило достаточно доказательств, что кот может находиться в именно в данной квартире. Суд согласился с доводами оперативников и разрешил обыск. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт- Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Операция прошла успешно. Правоохранители нашли Барбоссу и вернули законному владельцу.