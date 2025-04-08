Госдума усилит контроль за деятельностью нутрициологов

Нутрициологи направили обращения в Госдуму и правительство с просьбой не включать их в законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг. Инициатива, разработанная депутатом Ниной Останиной, может поставить знак равенства между специалистами по питанию и тарологами, астрологами, экстрасенсами.

Как объяснил «Газете.ru» глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, врачи-нутрициологи с медицинским образованием не попадают под ограничения. Проблема в других нутрициологах — тех, кто, не имея профильного образования, дает советы по питанию после краткого обучения.

Леонов заявил, что нутрициологов с образованием приравнивать к тарологам нельзя, но порядок навести нужно. Кроме того, эксперт отметил: в комитете по охране здоровья пока не занялись регулированием этой сферы, но признают необходимость защиты граждан от некомпетентных советов.