Пост № 1 Петербурга присоединится к торжествам 9 Мая

В этом году Сводный молодежный караул вновь заступит на службу у Вечного огня и монумента Мать-Родина на Пискаревском мемориале. В прошлом году в мероприятии впервые участвовали 180 школьников — такого масштаба город еще не видел.

В беседе с изданием «Петербургский дневник», Валерий Чащин, начальник молодежного Поста № 1, пояснил, что, опираясь на положительные отзывы ветеранов и горожан, они решили продолжить эту традицию. По его словам, в этом году караул снова будет нести вахту 8 и 9 мая у Вечного огня и монумента. Планируется сохранить прежнюю численность: 80 человек в первый день и 100 — во второй.

Как уточнил Чащин, подготовка почетного караула на 2025 год началась сразу после прошлогодних празднований. Были проанализированы результаты, оценены возможности и весь год проводилась работа с учебными заведениями. Строевая подготовка и репетиции начнутся в ближайшие дни.