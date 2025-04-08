Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге идет на спад

В Северной столице и Ленинградской области снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ.

Начиная с 31 марта по 6 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было зафиксировано уменьшение числа случаев острых респираторных вирусных инфекций, включая грипп.

В Северной столице было зафиксировано снижение общего показателя заболеваемости на 8,45%. За неделю было зарегистрировано 39,6 тысячи случаев ОРВИ, из них 2,4 тысячи подтверждены как грипп, а 170 — как COVID-19. С начала эпидемического сезона гриппом переболели уже 22 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.

Аналогичная тенденция наблюдается и в Ленинградской области, где заболеваемость уменьшилась на 7,7%. За отчетный период эксперты выявили 12,6 тысячи случаев респираторных инфекций, включая 695 новых случаев гриппа и 20 случаев COVID-19. С начала сезона общее число заболевших гриппом в регионе составило 4,8 тысячи человек.

В управлении отметили, что темпы распространения заболеваемости находятся ниже установленных эпидемических порогов.