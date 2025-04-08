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Наука

Солнечное затмение заставляет птиц замолчать

Даниил Александров
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Фото: Baltphoto

Американские орнитологи выяснили, что что во время полного солнечного затмения птицы перестают петь и ведут себя так, будто наступает ночь.

Во время затмения 8 апреля 2024 года ученые использовали сеть биоакустических датчиков с искусственным интеллектом, чтобы изучить поведение птиц по всей Северной Америке. Результаты их работы были опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

Исследователи использовали сеть автономных акустических мониторов с нейросетями для распознавания птичьих голосов. В день затмения они записали звуки птиц и проанализировали их поведение в зависимости от степени затмения. Орнитологи отмечали, что птицы сильно снижали вокальную активность в местах, где затмение было почти максимальным.

По словам ученых, это свидетельствует о том, что они реагируют на внезапное наступление «ночи». Однако в местах с меньшей степенью затемнения (50–90%) такого поведения исследователи не наблюдали. Результаты эксперимента подтвердили, что птицы реагируют на затмение только при почти полном потемнении.

Также исследователи отметили, что американские дрозды продолжали петь даже при максимальном затмении, а сосновые чижи, наоборот, полностью замолчали. Это говорит о том, что разные виды птиц по-разному приспосабливаются к изменениям в окружающей среде.

В исследовании использовалась технология BirdNET — нейронная сеть, которая умеет распознавать голоса свыше 984 видов птиц. Эта система автоматически классифицировала звуки, что сильно упростило анализ большого объема данных.

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