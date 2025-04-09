Один из участников смертельной аварии на Левашовском шоссе 15 раз нарушал ПДД

Один из участников смертельного ДТП, которое произошло на Левашовском шоссе под Санкт-Петербургом, 15 раз привлекался к административной ответственности.

Во вторник, 8 апреля, на Левашовском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом. Молодой человек, управляя автомобилем Kia Rio, двигаясь со стороны поселка Горская в направлении поселка Левашово, потерял контроль над машиной. В результате Kia Rio столкнулась со стоящим на обочине грузовым автомобилем Scania. После столкновения Kia Rio загорелась.

Водитель легкового авто погиб на месте происшествия. Как стало известно Gazeta.SPb, в период с 2024 по 2025 годы его привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения дважды.

Водитель Scania, житель Тверской области, за последние два года его привлекали к ответственности 15 раз.

В настоящее время проводится тщательное расследование для установления всех обстоятельств трагического происшествия.