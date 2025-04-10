В Петербурге обсудили перспективы развития навигации в 2025 году

На заседании Общественного совета Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей подведены итоги навигации 2024 года и намечены планы на 2025 год.

В обсуждении приняли участие представители Комитета по транспорту Санкт-Петербурга и СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта», сообщает пресс-служба Комитета по транспорта города на Неве.

В центре внимания были итоги портового контроля и выявленные нарушения. За 2024 год зафиксировано более 2000 нарушений, 18 судов были задержаны. Наиболее распространенные нарушения включали: несоответствие навигационных карт и атласов актуальным данным, некомплект спасательных средств и оборудования пожаротушения, а также несоответствия в судовых документах и документах экипажа.

Также обсуждались новые нормативные акты в области судоходства, вступившие в силу в 2024 и 2025 годах. Участники заседания рассмотрели их влияние на организацию судоходства и портового контроля.

Отдельное внимание было уделено финансированию содержания внутренних водных путей Санкт-Петербурга. В соответствии с соглашением между Правительством Санкт-Петербурга и Федеральным агентством морского и речного транспорта, ФБУ «ВолгоБалт» получит около 7 млн рублей из городского бюджета на содержание рек Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова, Крюкова канала, Зимней канавки, Кронверкского пролива и реки Ждановки в период с 1 июня по 15 ноября 2025 года. Эти средства будут направлены на поддержание судоходных путей и необходимой инфраструктуры.

Ранее вице-губернатор Северный столицы Кирилл Поляков заявил о полной готовности инфраструктуры к началу нового навигационного сезона.

Председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев добавил, что Петербург недаром признан центром водного туризма России.