Часть территории Петербурга пропала в картах Яндекса со спутника

Спутниковые карты Яндекс и Google демонстрируют расхождения в отображении северной части намывной территории Васильевского острова в Санкт-Петербурге. На картах Яндекса часть этой территории отсутствует, в то время как Google отображает ее полностью, включая прилегающие воды.

Это различие стало предметом обсуждения в социальных сетях, где пользователи также отмечают отсутствие на Яндекс-картах изображения мутных вод в заливе, видимых на снимках Google.

Разногласия в картографических данных совпали по времени с сильной песчаной бурей на Васильевском острове 6 июня. Ветер гнал песок с намывной территории в жилые районы, вызывая озабоченность у местных жителей.

В социальных сетях появились видеозаписи бури и сообщения о возможном ухудшении здоровья детей, страдающих аллергией, в связи с пыльными выбросами. В частности, педагоги отмечают рост заболеваемости среди детей, причем в тяжелой форме, с осложнениями у астматиков. Однако, официальных данных о прямой связи между песчаными бурями и ухудшением здоровья нет.

Жители собирают подписи с требованием провести проверку и возбудить уголовные дела по статьям о халатности и нарушении правил охраны окружающей среды. Интересно, что в 2023 году ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу уже предпринимало попытки возбуждения уголовных дел в отношении застройщика по фактам возможного нарушения законодательства при строительстве и воздействия на окружающую среду.